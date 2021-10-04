Мурманск свой день рождения отметил досрочно

Массовое гуляния и большой праздник развернулись в центре города 3 октября. На 105-ю годовщину организаторы подготовили для жителей и гостей 9 площадок, которые разместили вдоль проспекта Ленина. На одной из них был представлен и Северный флот.

Главный подарок, который сделали представители Северного флота ко Дню города - это выставка техники. Бронетранспортёры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град», двухзвенные снегоболотоходы «Алеут», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», пусковые установки С-400 «Триумф» - пригнали на улицу Комсомольскую и не просто показали, а дали горожанам посидеть за рулем боевых машин.

На проспекте Ленина перед зрителями выступила группа военнослужащих отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты. Морские пехотинцы продемонстрировали приёмы рукопашного боя и искусство владения стрелковым оружием.