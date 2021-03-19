Мурманск учтёт печальный опыт прошлогоднего паводка

Прошлогодняя весна преподнесла неприятный сюрприз жителям Мурманска. Река Роста разлилась и затопила складские помещения и организации в промзоне, предприниматели понесли большой материальный ущерб.

В этом году руководители города рекомендуют коммерсантам тоже не расслабляться и быть начеку.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы сформируем рекомендации для хозяйствующих субъектов, которые могут попасть в зону половодья, которые попали в прошлом году. Надо трепетно относится к своему имуществу, включать голову и думать над тем, какой сценарий реализовывать, если потребует быстро вывезти материальные ценности».

Специалисты Мурманского гидрометцентра пока поводов для паники не видят. По их прогнозам, весеннее половодье начнётся через месяц и к концу апреля достигнет своего пика.

Водность рек зависит от количества снега не только в городе, но и в близлежащих сопках. По словам специалистов, количество выпавших осадков в этом году не превышает норму, поэтому, чрезвычайных ситуаций, связанных с нетипичным для нашей местности подтоплением, не ожидается.