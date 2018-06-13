Мурманск уже освободился от 4 тысяч ржавых автомашин

Благоустройство столицы Заполярья идёт полным ходом. На этот раз в рамках программы «Мурманск - город чистоты» управления округов провели утилизацию старых брошенных автомобилей.

По словам специалистов, особая сложность в вывозе старого автохлама заключается в том, что машины являются частной собственностью и их перемещение невозможно без согласия собственника. Однако, нашлись и те владельцы, которые были «за» утилизацию своего старого автомобиля. Чаще всего об очередном бесхозном транспортном средстве специалистам округов сообщают мурманчане, которые заинтересованы в том, чтобы избавить свои дворы от ненужных машин. Как отмечают эксперты, с момента начала действия программы с улиц и дворов города вывезено около 4 тысяч брошенных автомобилей.

- У нас на территории округа люди бросают свои машины, относятся к ним не как к своей собственности, поэтому работы у нас достаточно, - отмечает Александр Боянжу, заместитель начальника Управления Октябрьского административного округа администрации города Мурманска. - Данная программа сейчас работает и все обращения граждан, которые поступают не только в администрацию города, но и в Управление Октябрьского округа, полностью отрабатываются.