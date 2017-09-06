Мурманск в будущем может принять у себя Чемпионат России по конькобежному спорту

Об этом сегодня заявил российский конькобежец, участник трёх Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта Александр Кибалко. В Мурманск многократный чемпион России прибыл для того, чтобы провести семинар для судей Федерации конькобежного спорта.

По итогам семинара, судьи Федерации конькобежного спорта Мурманской области получат квалификационные документы с правом обслуживать российские соревнования самого высокого уровня. Они, к слову, уже в ближайшие годы могут состояться в столице Заполярья.

Чемпионат России в Мурманске - не пустые мечты. У города для этого есть все возможности, уверены представители администрации. На базе спорткомплекса «Авангард» планируют создать специальный стадион для занятий конькобежным спортом. Каток будет хорошо оборудованный, с развитой инфраструктурой, а главное – открытый. Он-то, по мнению Александра Кибалко, и привлечёт организаторов чемпионата федерального масштаба. Спортсмены устали от соревнований на крытых стадионах и давно хотят выйти на открытый лёд.

- Для начала хотелось бы провести здесь соревнования на открытом катке, если, конечно, удастся эту проблему решить, - отметил Александр Кибалко, участник трёх олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, многократный рекордсмен России по конькобежному спорту. – Для этого необходимо создать здесь хорошую базу конькобежного спорта на открытом стадионе, провести, как минимум, Чемпионат России. Это было бы здорово. Проводили мы Чемпионат России в Оленегорске, мне даже посчастливилось бежать на этом стадионе в 2001 году. Это, наверное, был последний Чемпионат России на открытом воздухе, с 2004 года мы ушли под крышу.