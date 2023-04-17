В заполярном гарнизоне Луостари торжественно открыли мемориал воинам-танкистам Северного флотаГубернатор Андрей Чибис призвал северян участвовать в конкурсе «Лидеры России»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.23 19:30

Мурманск в десятый раз присоединился к Тотальному диктанту: есть отличники!

250 человек проверяли свои знания русского язык. Штаб мурманского Тотального диктанта снова базировался в МГТУ.

В стенах МГТУ наградили отличников Тотального диктанта 2023. Напомним, что 8 апреля по всему миру каждый мог проверить свои языковые знания. Наш регион - не исключение, для этого в Заполярье работало 12 очных площадок.

В этом году участники писали текст российского писателя и журналиста Василия Авченко. Это отрывок о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Анжелика Болозович, координатор проекта «Тотальный диктант», г. Мурманск: «Этот год Тотального диктанта получился очень удивительным. Во-первых, мы все погрузились в невероятную, уникальную атмосферу Дальнего Востока. Мало, кто был там, по-настоящему, благодаря текстам Василия Авченко прониклись этой атмосферой. Мы смогли узнать нашу необъятную Родину лучше».

А получилось хорошо узнать и написать на отлично десяти жителям нашего города. Проверяла текст команда экспертов-филологов.

Уже состоялась и церемония награждения отличников. Одна из них - Марина Миронова писала диктант первый раз, девушка заранее повторила правила и посещала дополнительные занятия.

Марина Миронова, отличник Тотального диктанта-2023, г. Мурманск: «Я была рада вновь посетить МГТУ спустя много лет после того, как я здесь закончила обучение. Впечатления от диктующего хорошие, текст очень навороченный, очень сложный был. Поскольку русский язык не является каким-то моим основным профилем, который я изучаю, пришлось постараться, чтобы написать».

А Александр Иськив уже можно сказать ветеран Тотального диктанта. Причём принимает участие вместе с дочерью: только она пишет текст в Санкт-Петербурге, а он в Мурманске, но оба стали отличниками в этом году.

Александр Иськив, отличник Тотального диктанта-2023, г. Мурманск: «В Тотальном диктанте я учувствую уже в пятый раз, опыт уже есть. Три четверки, две пятёрки. Очень люблю этот проект, естественно, буду участвовать и потом. Текст был интересный, с определенными сложностями, которые заставляли немножко подумать».

Отличникам вручили сертификаты и памятные подарки.

Напомним, результаты Тотального диктанта будут опубликованы в «личных кабинетах» участников на официальном сайте Тотального диктанта до 25 апреля 2023 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)10 признаков работодателя-мошенника: как быстро распознать и не попасть на удочку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Международные новости». Информационная программа (12+)02:30«История в деталях и путешествия с Геннадием Жигаревым». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Те, кто играет на музыкальных инструментах, зарабатывают больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 50 копеек, доллар подрос на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)В правительстве Мурманской области наметили перспективы развития системы расчётного обслуживания по капремонту-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили проводить медицинские осмотры и диспансеризацию по месту работы и учёбы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика