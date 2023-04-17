Мурманск в десятый раз присоединился к Тотальному диктанту: есть отличники!

250 человек проверяли свои знания русского язык. Штаб мурманского Тотального диктанта снова базировался в МГТУ.

В стенах МГТУ наградили отличников Тотального диктанта 2023. Напомним, что 8 апреля по всему миру каждый мог проверить свои языковые знания. Наш регион - не исключение, для этого в Заполярье работало 12 очных площадок.

В этом году участники писали текст российского писателя и журналиста Василия Авченко. Это отрывок о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Анжелика Болозович, координатор проекта «Тотальный диктант», г. Мурманск: «Этот год Тотального диктанта получился очень удивительным. Во-первых, мы все погрузились в невероятную, уникальную атмосферу Дальнего Востока. Мало, кто был там, по-настоящему, благодаря текстам Василия Авченко прониклись этой атмосферой. Мы смогли узнать нашу необъятную Родину лучше».

А получилось хорошо узнать и написать на отлично десяти жителям нашего города. Проверяла текст команда экспертов-филологов.

Уже состоялась и церемония награждения отличников. Одна из них - Марина Миронова писала диктант первый раз, девушка заранее повторила правила и посещала дополнительные занятия.

Марина Миронова, отличник Тотального диктанта-2023, г. Мурманск: «Я была рада вновь посетить МГТУ спустя много лет после того, как я здесь закончила обучение. Впечатления от диктующего хорошие, текст очень навороченный, очень сложный был. Поскольку русский язык не является каким-то моим основным профилем, который я изучаю, пришлось постараться, чтобы написать».

А Александр Иськив уже можно сказать ветеран Тотального диктанта. Причём принимает участие вместе с дочерью: только она пишет текст в Санкт-Петербурге, а он в Мурманске, но оба стали отличниками в этом году.

Александр Иськив, отличник Тотального диктанта-2023, г. Мурманск: «В Тотальном диктанте я учувствую уже в пятый раз, опыт уже есть. Три четверки, две пятёрки. Очень люблю этот проект, естественно, буду участвовать и потом. Текст был интересный, с определенными сложностями, которые заставляли немножко подумать».

Отличникам вручили сертификаты и памятные подарки.

Напомним, результаты Тотального диктанта будут опубликованы в «личных кабинетах» участников на официальном сайте Тотального диктанта до 25 апреля 2023 года.