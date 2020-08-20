Мурманск в очередной раз «заминировали» по телефону

Из-за угрозы взрыва к зданию Ленинского суда в Мурманске пришлось стянуть экстренные службы. Территорию оцепили, тревога в итоге оказалась ложной.

Несмотря на это, всех работников учреждения и посетителей экстренно эвакуировали, подъезды к зданию перекрыли, пока специалисты не обследовали все помещения.

Также вечером стало известно, что в областном центре эвакуация прошла и в торговом центре «Волна», который тоже якобы заминировали.

За последние несколько дней это уже третья серия угроз взрывами. Чаще всего от действий телефонных анонимов страдают работники правительства и администрации города. Каждая такая проверка отнимает время, которое можно потратить с пользой, а не на вынужденные перерывы, не раз отмечали сотрудники учреждений.