День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.20 19:30
Мурманск в очередной раз «заминировали» по телефону
Из-за угрозы взрыва к зданию Ленинского суда в Мурманске пришлось стянуть экстренные службы. Территорию оцепили, тревога в итоге оказалась ложной.
Несмотря на это, всех работников учреждения и посетителей экстренно эвакуировали, подъезды к зданию перекрыли, пока специалисты не обследовали все помещения.
Также вечером стало известно, что в областном центре эвакуация прошла и в торговом центре «Волна», который тоже якобы заминировали.
За последние несколько дней это уже третья серия угроз взрывами. Чаще всего от действий телефонных анонимов страдают работники правительства и администрации города. Каждая такая проверка отнимает время, которое можно потратить с пользой, а не на вынужденные перерывы, не раз отмечали сотрудники учреждений.
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Последние комментарии
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
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Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
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Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
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