«Мурманск в огне» - необычная история мурманчанина, родители которого познакомились во время обороны Заполярья

Телеканал «Арктик-ТВ» сегодня представил ещё одну серию из цикла фильмов о войне в Заполярье. Ролик посвящён людям, которые защищали Мурманск во время бомбежек.

Такого в Мурманске ещё никто не делал! В своих короткометражных - без преувеличения - фильмах авторы проекта используют не только кинохронику, но и приём реконструкции событий. В эпизодах задействованы профессиональные актеры, а рассказывают о событиях тех лет историки и краеведы.

В этот раз в центре повествования история жителя Мурманска, чьи родители познакомились во время обороны Заполярья.

Война, какой бы чудовищной она ни была, не может заставить отказаться от человеческих эмоций - любви и желания жить.

Посмотреть серию «Мурманск в огне» проще всего на сайте телекомпании и в официальной группе «Артик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».