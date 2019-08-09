«Мурманск в огне» - редакция газеты «Вечерний Мурманск» представила историческую книгу

Редакция газеты «Вечерний Мурманск» представила историческую книгу «Мурманск в огне». В ней журналисты разместили не только уникальные фотографии столицы Заполярья военного времени, но и воспоминания очевидцев того сложного периода.

Журналист газеты «Вечерний Мурманск» Андрей Кирошко и по совместительству автор книги «Мурманск в огне» с нескрываемым удовольствием держит в руках красочный глянцевый сборник. Пока это единственный экземпляр, поступивший из типографии. В течение полугода писатель вместе с коллегами Павлом Степаненко и Юрием Рыбиным собирали воспоминания очевидцев и военные хроники 1942 года, когда город пострадал от авиабомб фашистов и был практически полностью уничтожен.

«Интерес к этой теме был всегда, поэтому мне пришлось идти в архив МВД, ФСБ, МЧСникам, где мне предоставили материалы, которые у них были», - рассказал Андрей Кирошко, автор книги.

Тираж книги три тысячи экземпляров. Вскоре они появятся в городских учреждениях культуры. Все желающие смогут не только ознакомиться с воспоминаниями очевидцев тех страшных лет, но и увидеть редкие фотографии Мурманска после бомбежек, суровый быт мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

«Эту книгу мы посвящаем 75-летию разгрома фашистов в Заполярье, - комментирует Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», депутат Совета депутатов города Мурманска. – Это издание поступит во все библиотеки и ветеранские организации».

«Мурманск в огне» - не первая книга, созданная редакцией городской газеты. К юбилею столицы Заполярья «Вечерний Мурманск» выпускал издание «100 лет в истории города» - сборник очерков о том, как рождался и развивался Мурманск.