Мурманск в предвкушении Праздника Севера

Весна для жителей Заполярья – это предвестник не только прихода тёплой погоды и ярких солнечных лучей, но также традиционных спортивных состязаний Праздника Севера. В Мурманской области они стартуют уже 87 раз.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Сноукайтинг у нас проходит в Териберке».

Параллельно с главным спортивным событием со 2 марта по 2 апреля в Мурманской области будет проходить 62-й Праздник Севера учащихся. Всех участников ждут ценные призы.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «На столах представлена наградная атрибутика, которую получат победители и призёры детского Праздника Севера. Это кубки, медали, грамоты, всем участникам мерчи от организаторов – это бафы, шапочки, стилизованные под Праздник Севера».

Предполагается, что общее количество участников детских и взрослых соревнований составит более 5 тысяч человек, среди них разыграют свыше 600 комплектов медалей в разных видах спорта. Прочувствовать атмосферу праздника смогут и заядлые болельщики: развлечения по душе найдут все - от мала до велика.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «На церемонии открытия можно будет увидеть оленей, в оленьих упряжках в рамках марафона можно будет прокатиться детям. У нас запланированы различные развлекательные мероприятия в виде катания на упряжках с хаски, возможность поучаствовать в соревнованиях национальных видов спорта: аркан, борьба, футбол саамский».

Наиболее масштабным и зрелищным событием Полярной Олимпиады, как и в прошлые годы, станет Мурманский лыжный марафон – подготовке трасс уделяется особое внимание.