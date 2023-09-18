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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.23 19:30

Мурманск в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» посетил коллектив Российского государственного академического театра драмы им. Фёдора Волкова

Программа «Большие гастроли» входит во Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации. В её рамках творческие коллективы по всей стране взаимодействуют друг с другом и знакомят зрителей с лучшими постановками.

Так в Мурманск приехали со знаковыми работами, полноценными декорациями и костюмами актёры Первого русского профессионального театра.

Валерий Кириллов, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Фёдора Волкова: «Это возможность пожить по несколько дней в самых-самых разных уголках. Это познакомится с состоянием театров, с состоянием зрителей. Это возможность обогатиться новыми ощущениями не только от потрясающей русской северной и южной природы. Это ещё и всегдашняя проверка коллектива на прочность».

Творческое турне у коллектива началось 2 сентября. За это время они побывали в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Архангельской области. На финал – Мурманск. На главной сцене нашего драмтеатра были исполнены особо полюбившиеся в Ярославле произведения.

Валерий Кириллов, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Фёдора Волкова: «Весы» - это последняя премьера Сергея Пускепалиса. Для нас этот спектакль очень дорогой, очень знаковый, который о рождении, о жизни на этой Земле, на этой планете. Вторая постановка «Калина Красная» бессмертного Василия Макаровича Шукшина, бессмертная его проза о месте человека в этой жизни. Как человеку войти в эту жизнь, если у него был перерыв. Как схватить уходящее время. И «Неаполитанские каникулы». Мы очень любим и ценим этот спектакль».

Артистов не только тепло встретили зрители Мурманского областного драматического театра, но и сам город. Северный регион произвёл неизгладимое впечатление на гостей.

Галина Ефанова, актриса Российского государственного академического   театра драмы им. Фёдора Волкова: «Ваш город замечательный, гостеприимный, чистенький, спокойный. Ощущение у нас такое: всё у вас есть, нам всё нравится. Гостиница замечательная, люди добрые, сердечные, улыбчивые».

Сохранить культуру каждого народа и каждого региона одна из задач искусства, с которой театр хорошо справляется благодаря таким гастролям по стране.  

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