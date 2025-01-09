Мурманск вновь посетил главный Дед Мороз страны!

Этого события юных северяне ждали весь год. И вот, сегодня, необычный железнодорожный состав со сказочными персонажами прибыл в Мурманск.

Несмотря на мороз перрон железнодорожного вокзала Мурманска был полон детей и взрослых. Заряжали весельем с самого утра новогодние персонажи, приехавшие в праздничном поезде.

Напомним, из резиденции Деда Мороза новогодний состав выехал ещё в ноябре, и только сегодня прибыл в Мурманск, объехав всю страну. Путешественники были рады вновь увидеть мурманских детей и их родителей. Они радостно общались со зрителями и рассказывали о своей увлекательной поездке по России. А затем пригласили всех в сказочные вагоны.

И их посещение очень впечатлило детей. А Дед Мороз пообещал вернуться в наш северный край снова. Ведь ему всегда приятно возвращаться в таким добрым людям.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Он уже в четвертый раз прибывает в Мурманскую область. Мы поддерживаем этот проект с большим удовольствием, потому что мы хотим создать нашим северянам - маленьким и взрослым – всем, кто верит в чудо, праздничную атмосферу и радость».

В Мурманске поезд пробыл 6 часов, а затем отправился в Вологду. А завершится большое новогоднее путешествие в Великом Устюге 11 января.