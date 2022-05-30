Мурманск вновь посетили индийские купцы

Индийская выставка в Мурманске уже стала традиционным событием для жителей и гостей города. Организаторы стараются радовать своих покупателей большим ассортиментом разнообразных товаров: на витринах яркие платки, ковры и сувениры, натуральная косметика. Гурманов приятно удивит крупнолистовой чай и рис, во вкус которого можно влюбиться раз и навсегда.

Активная торговля яркими коврами и сувенирами ручной работы ведётся ежедневно в павильоне «МурманЭКСПО» с 11 до 19 часов.

Индийская выставка в Мурманске уже стала традиционным событием для жителей и гостей города. Организаторы стараются радовать своих покупателей большим ассортиментом разнообразных товаров: на витринах яркие платки, ковры и сувениры, натуральная косметика. Гурманов приятно удивит крупнолистовой чай и рис, во вкус которого можно влюбиться раз и навсегда.

Agжаи Кочар, сотрудник индийской выставки: «Рис есть бурый - очень хороший рис, полезный. Есть белый рис, есть самалинский. У нас самый вкусный рис предлагают».

Мебель и различная утварь из натурального дерева ручной работы индийских мастеров - это действительно произведение искусства и находка для тех, кто хочет привнести в свой дом культурное богатство быта Индии.

Ибрагим Мурадов, сотрудник индийской выставки: «Шкатулки индусские из красного дерева, всё из Индии привозится, там всё и делается. Ручная работа».

Выставка товаров из Индии будет работать до 5 июня включительно, время работы - с 11 до 19 часов в павильоне «МурманЭКСПО», который располагается по адресу: г.Мурманск, проспект Кольский, 51.

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