Мурманск вновь посетит базар с индийским колоритом!

С 9 по 18 сентября в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольском, 51 восточные купцы предложат мурманчанам традиционный рис басмати, ароматные чаи и кофе, натуральные специи, косметику индийских марок, а также одежду, мебель и многое другое.