Мурманск вспоминает имена 118 моряков-подводников, погибших в Баренцевом море

Памятные мероприятия, посвящённые двадцатой годовщине гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», прошли в Мурманске.

Прошло ровно 20 лет с того дня, когда экипаж подлодки «Курск» во время учений совершил свой последний поход.

Время не может стереть из памяти северян одно из самых трагических событий в истории современного Российского флота. Летом 2000 года ракетный крейсер затонул во время учений в Баренцевом море. За судьбой подводников тогда с надеждой следила вся страна.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Эта трагедия прошла через душу и сердце каждого жителя страны и жителя края. Я помню тот год и свои ощущения, и ту теплящуюся надежду, которая была. Это действительно была трагедия».

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Мурманск - северный город, поэтому мы знаем насколько море бывает беспощадным к нашим ошибкам. Поэтому мы эту трагедию переживаем как свою личную».

Спасательная операция длилась больше недели. Люк на глубине водолазы смогли открыть только 21 августа. Спасти экипаж не удалось. Рубка атомной подводной лодки «Курск» в последствии стала частью мемориального комплекса в Мурманске. Недавно здесь установили иконы с портретами моряков-подводников, которые были разных национальностей и конфессий. Тем не менее, были единым экипажем.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Их имена у нас перед глазами, такого раньше никогда не было в истории РПЦ. Этот опыт очень востребован, он лёг на сердце».

Трагическое событие в начале 2000-х стало переломным моментом для страны, нулевым меридианом, который определил дальнейший путь России и армии, считают эксперты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самое главное, что все извлекли уроки. Сегодня у нас другая страна и флот, но мы должны помнить тех, кто погиб, выполняя свой долг, и делать так, чтобы такая трагедия не повторилась».

Память погибших подводников почтили возложением венков и поминальным молебном.