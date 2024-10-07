Мурманск ярко отметил 108-ю годовщину со дня основания города

21 сентября, а по нынешнему календарю 4 октября 1916 года был основан город Романов-на-Мурмане. С тех пор он неоднократно менял свой статус: был губернией, округом в составе Ленинградской области, а затем и вовсе стал областным центром.

В Великую Отечественную войну солдаты три года отстаивали Заполярье. Угроза Мурманску была снята, когда советские войска начали Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию. Затем город наградили орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, а затем ему присвоили звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Город рос и развивался, стал самым крупным за Полярным кругом в мире. Уже 108 лет Мурманск прокладывает новые пути в Арктику. Несмотря на осеннюю погоду отметить годовщину на главную площадь пришли не только северяне, но и гости столицы Заполярья.

День города Мурманска немножко омрачила погода: шёл дождь, дул сильный ветер. Но всё равно можно создать себе настроение с помощью мыльных пузырей. Они белой пленкой легли на землю, создавая снежный покров.

Этот снег из мыла ведёт нас в следующую локацию – к танцевальным мастер-классам. Здесь можно было выучить не только современные движения, но и согреться этим прохладным днём.

Сергей Аникиев, руководитель и основатель студии танцев «Dance Campus»: «Мы всегда на позитивном настрое, с таким фокусом на то, чтобы сделать праздник. Поэтому сегодня мы здесь проводим мастер-классы по современным и уличным стилям танцев, также стараемся зарядить наших горожан хорошим настроением и энергией поделиться с ними».

Не только активные движения помогали согреться во время дождливой и ветреной погоды, но и в прямом смысле огонь. А на празднике его было достаточно. Например, участники коллектива представлявшего фаер-шоу тоже помогали мурманчанам не замерзнуть.

Алексей, участник фаер-шоу: «Нам выступается жарко, нас греет огонь и улыбки зрителей»

На мурманском «Арбате», так организаторы праздника назвали на время улицу Ленинградскую, должен был выступать и театр кукол, но дождь порывался испортить реквизит, поэтому игрушечных артистов убрали подальше, а роли коллектив исполнил в живую.

Максим Звонков, исполнитель роли деда: «Сегодня у нас кукольный спектакль, который называется «О рыбаке и рыбке», но в интерпретации Мурманска. В роли рыбки у нас треска, потому что треска - самая популярная рыба у нас в городе».

А неподалеку от мурманского «Арбата» заполярные спортсмены сражались за первое место в турнире по фиджитал-футболу и лазертагу, куда спортсмены приехали со всех уголков области.

Олег Лежнин, представитель Центра детского творчества, команда «Граница» по лазертагу, г. Ковдор: «Мы вышли на второй круг, ждём соперников».

Помимо спортивных соревнований и мастер-классов мурманчане могли вспомнить летние деньки, когда на этой же сцене выступили артисты проекта «Мелодии мурманского лета».

Ученица «Академии телевиденья» тоже решила прийти на праздник и случайно встретила губернатора Андрея Чибиса, которому подарила календарь, который сама готовила полтора года. Ясмина Ибрагимова собирала его из коллекции своих конкурсных работ в художественной школе и сумела выпустила его в свет».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня Мурманск стремительно меняется. Мы видим, что он хорошеет на глазах. И более того, помимо того, что происходит после тяжелых 90-х, начала 2000-х - реальное обустройство происходит, бурное развитие экономическое. Новая железная дорога, только теперь уже на западный берег, завод в Белокаменке, мы запускаем новые проекты, в том числе в судостроении, новые рабочие места создаём, поэтому сегодня Мурманск действительно очень активно развивается».

На главной сцене Мурманска с праздником всех северян и гостей столицы Заполярья поздравил и глава администрации города.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Основанный 108 лет назад среди холодных сопок на берегу Кольского залива Мурманск – настоящий пример мужества, героизма и трудового подвига нашего народа. Я уверен, что каждый из нас любит город и те фотографии, которые вы направляли на конкурс об этом и говорят. Сегодня я желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия, а нашему городу – двигаться только вперед, и самого доброго. Спасибо вам, с праздником! Мурманск, с днём рождения!».

На главной сцене города Мурманска выступили местные коллективы с зажигательными песнями и танцами, потом участников праздника порадовала группа «Дабро».