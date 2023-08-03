Мурманск завалили полосатой вкуснятиной, или Отмечаем День арбуза в магазине

Без чего так сложно представить август? Конечно, без похрустывания за щекой арбузной корочки. Если не знали, то 3 августа празднуют Всемирный день арбуза!

Яркие, красные, сочные! Конечно же речь идёт об арбузах, без которых так сложно представить август. Мы узнали, где в Мурманске можно купить арбуз. А самое главное, как выбрать тот самый.

У нашей съёмочной группы – целое приключение. Мы заглянули на несколько бахчевых развалов, расположенных в Мурманске, и попытались ответить на вопрос, как выбрать самый вкусный арбуз?

- Постучите. Видите, изнутри звук идёт? Этот арбуз будет не очень…

Например, на этой точке торгуют арбузами из Кубани. Около недели назад завезли первую фуру. Для продаж нужно иметь свою лицензию. Этот вопрос у ребят под контролем, здесь они продают арбузы уже 4-й год.

Егор Кутиков, организатор торговой точки: «У нас все сертификаты, есть все заверки качества, они всегда присутствуют на точке. Может любой человек подойти и убедиться, что арбуз действительно из Кубани, с какого поля он собран, сколько в нём сахара и так далее».

Аромат, цвет, звук и кожура – для многих именно эти критерии остаются важными при выборе плодов.

- Расскажите нам, как выбрать вкусный арбуз?

- Считается, что арбузы-девочки слаще мальчиков. Так же, внимание уделяют хвостику. Если он сухой, значит арбуз будет сахарным. Жёлтое пятно - обычно хороший показатель, который говорит о том, арбуз долго лежал на одном месте и его не перекладывали. Самый главный критерий для меня – это звук. Если звук звонкий, когда арбуз звенит как будто барабан, будто корочка поднатянулась, значит, арбуз набрал максимальную спелость.

Ну что? Настало время снять пробу и оценить наш выбор.

- Выглядит уже очень вкусно! Меня смущают немного зеленоватые семечки, но в целом должен быть вкусный. Спасибо!

А сейчас мы вас точно удивим! Мы выяснили, что арбуз не является ягодой, как привыкли думать многие из нас. И у этого есть своё объяснение.

Егор Кутиков, собственник точки продажи арбузов Кубани: «Если задаться глубже, как сейчас выращивают арбуз, то можно сказать, что это и тыква вовсе. Потому что берётся семя, оно засаживается в теплицы, в равном количестве семенами тыквы, а потом берётся корешок тыквы, который вырастает и вершок арбуза: арбуз подвивается на корешок тыквы, чтобы он был более устойчив к вредителям, к болезням, набрал большую сладкость, потому что тыквенные корни больше раза в два, чем арбузные».

Мурманчане арбузы выбирают по-разному: кто-то стучит, кто-то обращает внимание на хвостик.

Как заявляют продавцы, чувствуется, что северяне по арбузам соскучились. А в такую тёплую погоду, как сегодня, на них ещё больший спрос.

- Дагестанские идут, они очень хорошие! Сахар!

Но жаркие Дагестан и Кубань - не единственные регионы от куда везут бахчевые.

- Арбузы из Узбекистана. Очень вкусные, сладкие, хорошие арбузы. Берут хорошо, в день продают 15-20 штук арбузов.

Многие думают, что брать арбузы лучше во второй половине августа, но, по словам продавцов, это миф. Сейчас они тоже вкусные и сладкие.

- Люди не доверяют, считаю, что середина августа - в самый раз. А сейчас боятся брать. Вот пройдёт немного времени - вот середина августа – будут хорошо брать. До октября арбузы будут хорошо расходиться.

Надеемся, такое наше исследование вдохновило вас отправиться прямиком за свеженьким арбузом.