Мурманская актриса впервые привезла в столицу Заполярья «Золотую маску»

Народная артистка РФ Алла Журавлева стала обладательницей специальной премии «Золотая маска». Награду нашей землячке присудил секретариат Союза театральных деятелей России за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Алла Журавлева – народная артистка России, почётный член Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей, актриса Мурманского областного драмтеатра.

Кандидатура Аллы Журавлёвой на присуждение «Золотой макси» была рассмотрена на самом высоком уровне и выбрана из огромного числа претендентов. Премию артистке присудили за выдающийся вклад в развитие театрального искусства в декабре прошлого года, но только недавно награда была доставлена в Мурманск.

Долгое время Журавлева была председателем Мурманской организации Союза театральных деятелей России, а в областном драматическом театре работает с 1992 года. На её счету около сотни ролей. С театром неразрывно связана она уже на протяжении почти 60-ти лет. Яркая внешность, выразительный голос, особое сценическое обаяние, сильный темперамент позволяют Алле Журавлевой с успехом играть роли классического и современного репертуара. В роли Елизаветы Английской артистка надолго запомнилась зрителям – в этом образе соединились проникновенная лирика и трагический пафос. Не менее яркими были и образы из спектаклей «Все в саду», «Шум за сценой», «Деревья умирают стоя» и многие другие.

Именно Алла Журавлева стала инициатором проведения театрального конкурса «Северная Ника», была вдохновителем многих творческих мероприятий – проведения фестивалей, выставок, создавала условия для повышения квалификации творческих работников профессиональных и народных театров. Алла Иосифовна Журавлева заслужила искреннюю привязанность зрителей и уважение коллег и остается одной из любимых артисток северян.

Напомним, что Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска – не только авторитетная и престижная награда в области театрального искусства, но настоящий культурный институт, который выполняет комплекс важнейших стратегических для театра задач.