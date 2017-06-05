Мурманская «Арт-студия» на улице Маклакова продолжает развиваться

Теперь молодые люди могут не только раскрыть здесь свои творческие способности, но и раскрыть себя, как личность и получить психологическую помощь и поддержку.

Освоить азы живописи, визажа, дизайна или компьютерной графики. Развить творческие и интеллектуальные способности. Просто провести свободное время с пользой и завести новые знакомства. Все это возможно в молодёжном центре творчества и социальной адаптации.

- Это не просто молодёжный центр, это отдельный островок, посвященный искусству, творчеству и личностному развитию, - говорит Диана Соломянник, начальник молодёжного центра творчества и социальной адаптации. - В нашем центре молодежь может реализовать свои идеи в творческой деятельности, такой как рисунок, живопись, хэндмэйд, визаж, шитьё, интерьерный декор, компьютерная графика и 3Д-моделирование. Так как у нас есть психологи, то наши посетители могут здесь познать и раскрыть себя как личность, посещая тренинговые занятия, а также индивидуальные консультации.

Этот центр давно известен молодёжи, прежде здесь находилась «Арт-студия», сейчас к ней присоединили ещё и центр реализации профилактических программ, который находился на улице Орликовой, 58.

В уютных классах установлено современное оборудование, которое позволяет молодёжи заниматься любимым делом в комфортной обстановке. А в сентябре после ремонта откроется второе крыло и пространства для молодёжи станет ещё больше, появятся и новые направление, такие как, например, йога.

- В городе действует программа по созданию современной инфраструктуры учреждений молодёжной политики, которая в течение пяти лет реализуется в Мурманске, - рассказывает Татьяна Печкарева. - За этот период мы уже смогли отремонтировать 9 молодёжных центров. Нынешний год - не исключение, предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт центра, который находится здесь на улице Маклакова.

К услугам гостей центра – бесплатный WI-FI, уютная гостиная, компьютерные и настольные игры. Все занятия здесь бесплатные. На базе центра занимаются молодые люди от 14 до 30 лет. Они могут стать участниками городских праздников, конкурсов и акций. Центр не закроется и на период летних каникул. Здесь всегда ждут новых гостей.