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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.07.24 19:30

Мурманская благотворительная организация «Радуга» собрала очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО

В скором времени 3 тонны груза, благодаря поддержке Мурманского регионального отделения ЛДПР, отправятся в Белгородскую область.

Мурманское региональное отделение ЛДПР совместно с Благотворительной организацией «Радуга» и фондом «Благодарю» собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО.

В этом году «Радуга» отметит 35-летний юбилей. За это время здесь помогли многим людям, а когда началась специальная военная операция, поддержку стали оказывать и жителям новых территорий, и нашим военным.

Маргарита Абдурахманова, председатель и учредитель благотворительной организации «Радуга»: «Сегодня мы, я даже по счёту уже не помню, какая это партия помощи. Как обычно, помощь в СВО: беженцам, братьям-сестрам ДНР и ЛНР. Это мы уже на протяжении почти трёх лет делаем. Помощь: продукты, сладости, чай, кофе, крупы разные, канцелярские товары для детей, вещевая помощь, постельное бельё. Всё, что необходимо для наших семей, которые оказались в тяжёлой и трудной жизненной ситуации».

Помощь действительно народная, собирали средства для отправки и горожане в частном порядке, и организации.

Маргарита Абдурахманова, председатель и учредитель благотворительной организации «Радуга»: «У меня семеро детей. Я говорю: «Каждый дайте мне дань для «Радуги». И население, ребята, военные части, которые служат, мои земляки, которые с нами сотрудничают, исламский центр города-героя Мурманска - ребята, вот буквально всё по ниточке». Это буквально за две недели мы собрали - почти три тонны».

И благодарственные письма не перестают приходить от командиров, от руководителей, от обычных людей.

Фонд, сотрудничая с региональным отделением ЛДПР, совместно отправили уже 12 партий гумпомощи.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе седьмого созыва: «Сегодня наши ребята из молодёжной организации тоже помогают. Они задействованы на погрузке и разгрузке. И надеемся, что эта помощь будет востребована сейчас, в такое сложное время, для наших граждан, которые находятся в тяжёлой ситуации, и для ребят на СВО. Этот груз будет доставлен и для нуждающихся, и, в том числе, для переселенцев временных с территорий Украины, и для наших ребят, которые находятся на передовой».

В погрузке участвовала и молодёжь ЛДПР. Ребята много лет занимаются волонтёрской деятельностью, оказывают помощь участникам спецоперации, инвалидам, многодетным семьям и нуждающимся.

Владислав Ефимович, заместитель координатора по идеологической работе ЛДПР в Мурманской области: «Называем себя одной большой и дружной семьёй. Поэтому мы всегда вместе, привлекаем нашу молодёжь на различные мероприятия, в том числе и на доставку гуманитарной помощи».

Гуманитарные грузы доходят быстро, эту партию доставят в Белгородскую область уже через три дня.

 

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