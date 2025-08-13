Мурманская делегация приняла участие в фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

Гости стали участниками 300 событий, включая шоу, лекции, мастер-классы и выступления артистов.

Фестиваль проходил с 1 по 3 августа в Судаке. Делегация из Мурманска, Полярных Зорь, Оленегорска и Мончегорска активно участвовала в программе фестиваля, включая карнавальное шествие, где представила свои наряды в национальном колорите.

Всего фестиваль посетили около 100 тысяч участников из разных регионов России и 21-й зарубежной страны.

«Таврида.АРТ» включён в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети». Он охватывали пять направлений современного искусства: музыку, театр, изобразительное искусство, кино и шоу.