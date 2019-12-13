Мурманская детско-юношеская спортивная школа № 2 по волейболу отметила 55-летний юбилей

В честь такого события был организован праздничный концерт, на который пришли не только ученики и тренеры, но и депутаты Совета депутатов города.

Мурманская детско-юношеская спортивная школа № 2 по волейболу среди таких учреждений - старейшая в Мурманске. Она была открыта ещё в 1964 году. За эти годы в её стенах были подготовлены 10 мастеров спорта и более 20 кандидатов.

«Я считаю волейбол один из самых демократичных видов спорта, - отмечает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска. - Каждый из нас рано или поздно занимался этим видом спорта. А что касается данной школы, то эта школа с хорошими традициями. Достаточно сказать, что тренерский состав этой школы состоит из выпускников этой школы».

Обучают юных спортсменов квалифицированные тренеры-преподаватели, на занятия по волейболу в школу ходят 350 школьников, которые в составе команд регулярно выступают на различного уровня соревнованиях.

«55 лет - это не так много. Это время развития школы, - считает Ирина Шайдуллина, директор МБУ ДО Мурманска ДЮСШ № 2 по волейболу, - если сравнить с возрастом обычного человека. Результаты на протяжении этих лет были разные. Сейчас ребята успешно выступают на первенстве Мурманской области и сегодня гости увидят наших призеров и победителей».

Для многих ребят волейбол стал частью их жизни. Именно этот вид спорта научил их работать в команде, преодолевать трудности и побеждать.