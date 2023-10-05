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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.23 19:30

Мурманская епархия к 107-летию Мурманска открыла выставку уникальных фоторабот

В Центре современного искусства «21А» открыли выставку «ФотоСевер 19/20», на которой представлены уникальные работы дореволюционного фотографа Лейцингера. Это и пейзажи, в том числе городские, портреты и групповые фотографии жителей, сделанные автором в рабочих поездках.

Для того, чтобы оказаться в Мурманске, фотоработы проделали долгий путь. Длительное время они хранились у художника Михаила Кожина. Затем были переданы для научного изучения в Институт этнологии и антропологии РАН. И только недавно оказались в распоряжении Мурманской епархии.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава Мурманской митрополии: «Подаренные альбомы, на основании которых сделана выставка, это сокровище. Мы беседовали с директором библиотеки, ничего подобного ближайшее время не происходило, чтобы вернуть то, что по праву принадлежит нам. Это исторические фотографии дореволюционные, которые должны быть у нас. Это фотографии о нас, о нашем прошлом».

Помогли организовать и подготовить выставку епархии Мурманска специалисты Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

Светлана Баскакова, директор Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: «Множество проектов совместных появилось совместно с епархией. Один из этих проектов - продвижение краеведческих ресурсов, фотографий, фильмов, пополнение фильмов областной библиотеки. Очень большой вклад вносит владыка Митрофан - книги он дарит нашей библиотеке и не только нашей. Все муниципальные библиотеки в обязательном порядке получают книги, которые издаются епархией».

Хоть работы собраны разных временных отрезков, большинство из них созданы в начале ХХ века. Но, несмотря на это, у многих посетителей в душе откликаются некогда знакомые пейзажи.

Борис Блинов, член Союза писателей России, краевед: «Была первая настоящая рыбалка, был страстный клев  хариуса. Может поэтому стал рыбаком. Я первый раз попал на такой чудовищный клёв. Получил тьму радости и впечатлений на всю жизнь. Так вот эта самая станция Ягельный бор, очень было приятно встретить, как родное давнее обиталище, чуть ли не своё собственное».

Также на торжественном открытии выставки гостям показали оцифрованные архивные фото- и видеодокументы до и после революционных событий, которые были обнаружены специалистами епархии в российских фондах.

Выставка будет работать в Центре современного искусства «21А» до 29 октября включительно. Вход свободный.

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