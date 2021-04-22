Мурманская гимназия №1 стала очередным участником конкурса проектов школьных пространств «Arctic school»

Ученики и педагоги выбрали для модернизации междисциплинарную лабораторию. Этот кабинет технологии советского образца давно нуждается в реставрации. Старая мебель и допотопные станки совсем не годятся для такого продвинутого образовательного учреждения, как Мурманская гимназия №1. Активные ученики и педагоги предложили сделать в помещении междисциплинарную лабораторию в рамках конкурса «Arctic school».

Помимо огромной доски, для ребят, интересующихся наукой, в лаборатории будут установлены лазерный и гравировальный станки, 3D-принтер и несколько паяльных станций. Всё для того, чтобы у учеников было место для реализации их талантов.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Междисциплинарная лаборатория действительно является таким уникальным общественным пространством, научным местом, проектной локацией для того, чтобы дети любой проект в этой лаборатории смогли оформить, сделать что-то в рамках этой работы, смастерить».

Тем более, что проектной и научной деятельностью ребята занимаются часто. Из года в год ученики первой гимназии становятся победителями и призёрами различных конкурсов. В междисциплинарной лаборатории им будет не только комфортно работать, но и приятно находиться. Преподаватели и ученики гимназии креативно подошли к модернизации кабинета и выбрали для его оформления рисунки в стилистике Кольского полуострова.