Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года

В здании ведутся ремонтные работы, ход которых пришёл проконтролировать глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Ежегодно сотрудники гимназии №6 Мурманска своими силами приводят в порядок родное учреждение. Сейчас здесь красят стены и клеят обои, частично уже отремонтирована система горячего водоснабжения и канализации. Также в некоторых кабинетах появятся подвесные потолки с новыми светильниками.

Татьяна Горохова, заместитель директора гимназии №6 г. Мурманска: «Уборщицы, рабочие, я сама. Все мы, что можем. Кто может шпаклевать, шпаклюет. Кто может красить, красит. Все делаем сами. Техперсонала немного, но успеваем всё подготовить в гимназии».

Большая проблема гимназии - уродливый фундамент, оставшийся после демонтажа школьной теплицы. Чтобы полностью убрать руины, необходима немалая сумма денег, но и оставлять всё в таком неприглядном виде – неправильно.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Возникает вопрос, можно ли это выровнять и на этом месте, например, сделать площадку ГТО».

Также поставлен вопрос о замене оконных блоков в учреждении.

Уже 1 сентября около 800 гимназистов вновь сядут за родные парты. Отметим, что эти ученики активные участники, лауреаты и победители различных конкурсов - интеллектуальных, творческих и спортивных олимпиад.