Мурманская городская больница впервые после пандемии проводит в своих стенах профориентационную акцию для школьников «День юного специалиста»

Учреждение готовит почву молодым сотрудникам, а подросткам становится проще сделать выбор будущей профессии.

Мурманский областной клинический многопрофильный центр на постоянной основе сотрудничает с образовательными учреждениями с целью привлечения молодёжи к профессии. Во время пандемии сотрудники больницы сами приезжали в школы с ликбезом, а теперь двери учреждения снова открыты для будущих выпускников.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «24 апреля Министерством здравоохранения региона начинается выдача целевых направлений выпускникам для поступления в высшие медицинские учебные заведения. Это не только целевой направление. От Мурманской области будет выплачиваться стипендия, а учащийся обязан вернуться к нам. При заключении договора на целевое направление необходимо ребятам уже выбрать профессию врача, которым они хотят стать».

В этот раз в гости к медикам пришёл 11-й класс 49-й школы. Ребятам рассказали о профиле анестезиологии-реаниматологии, провели экскурсию по больнице и даже показали операционную.

Такая возможность позволяет молодому поколению не только изучить специфику трудовой деятельности, но и «примерить» профессию на себя.

Матвей Истомин, ученик МБОУ г. Мурманска СОШ №49: «Медицина - это, прежде всего, моральный труд. Профессия врача сложная и учиться сложно. Во время экскурсии можно задать интересующие вопросы и понять, сможешь ли ты работать в данной сфере».

Своих специалистов городская больница старается готовить ещё со школьной скамьи. Поэтому такие встречи продолжатся на постоянной основе. Следующая тема для разговора «Почему я стал хирургом?».