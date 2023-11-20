Губернатор Андрей Чибис проведет в соцсетях «прямую линию» с жителями Мурманской области 22 ноябряВ Североморске предпринимателей приглашают принять участие в новогодних ярмарках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.23 19:30

Мурманская городская клиническая больница отметила юбилей

На протяжении 60 лет коллектив учреждения спасает людей и прикладывает все усилия для их выздоровления.

Мурманская городская больница принимает поздравления. 19 ноября она отметила день рождения. Ровно 60 лет назад, в 1963 году, учреждение впервые открыло свои двери. За это время многое поменялось. Теперь это клинический центр, в котором открывают новые корпуса, отделения, модернизируют оборудование. Но главное, здесь работает сплоченный коллектив, для которого нет ничего важнее спасения человеческих жизней.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: «Сегодня — это крупнейшее учреждение области, которое включает в себя и два многопрофильных стационара на улицах Володарского и Ломоноса, два акушерских стационара второго и третьего уровня, это первый роддом, наш перинатальный центр, женскую консультацию. Но главное богатство - это люди, это сотрудники, такие требовательные к себе энтузиасты. Благодаря таким подходам, они не только сохранили традиции, которые закладывали сотрудники городской больницы, ветеранов которой мы сегодня будем чествовать, но и приумножили их».

И ещё один юбилей коллектив больницы отметил в этот день. 10 лет исполнилось сосудистому центру и первичным сосудистым отделениям. Развитие данной сферы приоритет как на уровне региона, так и страны, ведь в структуре смертности населения такие заболевания занимают почти 48%.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Самый большой и главный итог, что два года назад в нашем первичном центре появился ангиограф, уровень оказания медицинской помощи шагнул семимильными шагами вперёд. Мы видим уже сегодня хорошие результаты по снижению смертности от инфаркта миокарда, сегодня мы видим снижение смертности при инсультах. Отделения работают на отлично».

Наталья Филиппова, заслуженный врач Российской Федерации: «По всей стране организовывались сосудистые отделения, благодаря которым всё-таки упорядочилось лечение, приём и, самое главное, быстрая госпитализация этих больных».

В рамках встречи отличившихся сотрудников наградили памятными грамотами и подарками. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
Д.О. Вернер
16.11.23 23:10
Уважаемая РЕДАКЦИЯ, а как Вам такое объявление на дверях подъезда" «Уважаемые собственники дома № 92! Сообщаем, что в вашем доме будут проводиться работы по капремонту внутридомовых инженерных систем
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Дневник горничной». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области взлетел спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров и подарков к праздникам и каникулам-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 63 копейки, евро теряет почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика