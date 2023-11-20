Мурманская городская клиническая больница отметила юбилей

На протяжении 60 лет коллектив учреждения спасает людей и прикладывает все усилия для их выздоровления.

Мурманская городская больница принимает поздравления. 19 ноября она отметила день рождения. Ровно 60 лет назад, в 1963 году, учреждение впервые открыло свои двери. За это время многое поменялось. Теперь это клинический центр, в котором открывают новые корпуса, отделения, модернизируют оборудование. Но главное, здесь работает сплоченный коллектив, для которого нет ничего важнее спасения человеческих жизней.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: «Сегодня — это крупнейшее учреждение области, которое включает в себя и два многопрофильных стационара на улицах Володарского и Ломоноса, два акушерских стационара второго и третьего уровня, это первый роддом, наш перинатальный центр, женскую консультацию. Но главное богатство - это люди, это сотрудники, такие требовательные к себе энтузиасты. Благодаря таким подходам, они не только сохранили традиции, которые закладывали сотрудники городской больницы, ветеранов которой мы сегодня будем чествовать, но и приумножили их».

И ещё один юбилей коллектив больницы отметил в этот день. 10 лет исполнилось сосудистому центру и первичным сосудистым отделениям. Развитие данной сферы приоритет как на уровне региона, так и страны, ведь в структуре смертности населения такие заболевания занимают почти 48%.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Самый большой и главный итог, что два года назад в нашем первичном центре появился ангиограф, уровень оказания медицинской помощи шагнул семимильными шагами вперёд. Мы видим уже сегодня хорошие результаты по снижению смертности от инфаркта миокарда, сегодня мы видим снижение смертности при инсультах. Отделения работают на отлично».

Наталья Филиппова, заслуженный врач Российской Федерации: «По всей стране организовывались сосудистые отделения, благодаря которым всё-таки упорядочилось лечение, приём и, самое главное, быстрая госпитализация этих больных».

В рамках встречи отличившихся сотрудников наградили памятными грамотами и подарками.