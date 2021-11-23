Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих создаёт говорящие книги

Программное обеспечение «Дэйзи», которое уже осваивают сотрудники, помогло уже адаптировать и сделать доступным в тестовом режиме произведения Пушкина, Лермонтова и Гёте.

Стихи и проза, научная и краеведческая литература в формате «Daisy» станут доступны незрячим северянам. Особенность таких «говорящих» книг в удобной разметке, с помощью которой можно быстро найти нужную главу, раздел или страницу.

Наталья Киреева, директор Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Мы попытаемся создавать такие книги в новом формате «Дэйзи», он международный, им пользуется весь мир, он более гибкий, мобильный, удобный. Нам удалось закупить программное обеспечение, чтобы в разных направлениях работать в этом году».

Спрос на такую литературу безусловно есть, библиотеку посещают более 1700 читателей. Сейчас для них представлены более 58 тысяч изданий в специальных форматах для незрячих. Кроме того, на базе культурного учреждения регулярно проводятся мероприятия: выставки и тематические встречи.

По словам постоянных читателей, специализированная библиотека для них стала настоящим окном в мир информации. Новые форматы работы, в том числе и внедрение «Дэйзи», помогут жителям Заполярья, у которых есть проблемы со зрением, узнавать новое и получать удовольствие от прочтения любимых книг.