Мурманская художница удивляет порталами и кристаллами

Мурманская художница удивляет поклонников современного искусства интерьерной живописью и абстрактными полотнами, выполненными в незаурядной технике. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» смогла оценить экспонаты новой выставки.

Екатерина Кузнецова никогда не могла представить, что сможет так кардинально изменить род деятельности. Совсем недавно она занималась организацией праздников, а сегодня её полностью поглотил мир цвета и красок. Девушка даже взяла себе творческий псевдоним. Теперь вместо славянского имени Катя она просит называть себя Ёльк. В домашней мастерской художницы представлены любопытные работы - пейзажи, абстракции и даже мистические порталы.

«Для меня краска - это ощущение потока, с которым хочется делиться, - рассказывает Екатерина Кузнецова, художница. - Я получаю удовольствие».

Поддержать выставку талантливой художницы решили специалисты комитета по культуре и искусству Мурманской области. Именно с экспозиции Екатерины Кузнецовой стартует новый проект «Дом художника», который посвящён о творчеству талантливых молодых людей.

«Это будут не только художницы, но и писатели, скульпторы, - отмечает Елена Гирич, специалист по культуре комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Мы хотим показать, что наш край богат не только природными ресурсами, но и знаменитыми людьми».

Дом художника, как предполагают организаторы, может стать хорошей стартовой площадкой для тех, кто сумел открыть в себе творца и желает поделиться палитрой ярких эмоции с широкой публикой.