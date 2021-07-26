Мурманская и Костромская области спустя 19 лет вновь подписали соглашение о сотрудничестве

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень надеюсь, что это даст новый толчок нашему взаимодействию в различных сферах. Прежде всего, в обмене кадрами, потому что компетенции, люди – самое главное, что у нас есть. Костромская область имеет уникальные особенности и, конечно, обмен с ней в сфере торговли и в сфере компетенций, кадров – для нас большое дело».

Глава Костромской области подчеркнул, что, несмотря на назревшую необходимость актуализации документа, взаимодействие между регионами все эти годы не прекращалось.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области: «Костромская область поставляет в Мурманскую продукты питания, прежде всего, так называемый «борщевой набор», овощи, мясные полуфабрикаты, большое количество ювелирных изделий, краны, продукцию химических производств, которые у нас есть».

Также Ситников рассказал, что он прибыл в Заполярье ещё и потому, что их регион шефствует над базирующейся в Видяево АПЛ «Кострома». В числе других шефов Сергей Ситников стал почётным гостем праздничных мероприятий, посвящённых Дню Военно-морского флота.