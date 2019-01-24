Мурманская «инфекционка» порадовала губернатора

Инфекционное отделение Мурманской областной детской клинической больницы стало выглядеть по-европейски. Здесь отремонтировали приёмно-боксовое отделение. И не просто покрасили стены в коридоре, а обновили палаты, реконструировали инженерные сети. Теперь лечиться и работать здесь стало намного комфортней.

Перемены в инфекционном отделении областной деткой больницы заметны уже в приёмном покое. Сейчас он буквально сияет чистотой. Косметический ремонт провели здесь с душой и даже стены коридора теперь не казённого жёлто-коричневого цвета, а нежно-фисташкового. Кроме того, гораздо больше стала комната ожидания. «То что было здесь раньше - без содрогания и не вспомнишь, - говорит медсестра Ирина Малахова. - Теперь довольны и пациенты, и сотрудники».

- Комната ожидания была достаточно маленькая, а когда поступает много деток одновременно, то становилось очень неудобно, - рассказывает Ирина Малахова, медсестра инфекционного отделения ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница». - Диагнозы у всех разные и, соответственно, когда встречаются больные пневмонией и, например, с кишечной инфекцией, то это совсем некомфортно. А сейчас у нас есть два раздельных рабочих бокса. Мы можем развести пациентов по диагнозу заболеваний.

Ежегодно инфекционный корпус принимает более 4 тысяч пациентов. До декабря прошлого года, именно тогда завершился ремонт, жалоб на состояние учреждения было много. Сейчас всё удобно и современно. Вложили в медучреждение 27 миллионов рублей.

Качество ремонта проверила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

- Есть лаборатория, есть всё необходимое. Диагностическое оборудование и оборудование для проведения лабораторных работ. Сегодня здесь все требования к инфекционным отделениям, инфекционным больницам соблюдены, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Больница отвечает всем необходимым требованиям и работает в штатном режиме.

В детской «инфекционке» сделали не только ремонт коридоров, но и обновили лабораторию и другие кабинеты, а также поменяли инженерные системы. Автономная вентиляция теперь создаёт микроклимат и обеззараживает воздух в помещениях, что, учитывая профиль медицинского учреждения, очень важно.

- Здесь полностью заменены системы водоснабжения, теплоснабжения, электрика, - рассказывает Александр Капиносов, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница». – У нас смонтирован теплопункт, скажем так, очень умный, который работает с учётом температуры воздуха на улице. Я думаю, что на сто процентов полностью модернизируем и отремонтируем корпус уже в этом году.

В 2019 году будет ремонтироваться боксовое отделение, где выявляют и лечат детей с инфекционной патологией, в том числе работают и с особо опасными возбудителями болезней. На эти работы будут выделено 38,5 миллиона рублей, а проект на них уже направили в управление капитального строительства региона.

- Вспоминая, как выглядело здание больницы 15 лет назад, то это было, конечно, ужасное состояние, - отмечает Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Надо понимать, конечно, что это здание бывшего общежития, которое мы перестраивали все эти годы под лечебное учреждение. За пять лет мы приблизились к тому, что она превращается в настоящую больницу.

Но одна беда, общая для всех областных медучреждений, не обошла и «инфекционку» - в отделении не хватает врачей. Особенно ждут реаниматологов и инфекционистов. Но, уверены руководители, созданные условия для комфортной работы специалистов и региональный проект «Арктический доктор» способны решить и эту проблему.