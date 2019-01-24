Уникальный шоу-конкурс «Бешеная пила» пройдёт в Кировске 27 январяСоветские энергоблоки на Кольской АЭС ещё долго послужат новой России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.19 19:30

Мурманская «инфекционка» порадовала губернатора

Инфекционное отделение Мурманской областной детской клинической больницы стало выглядеть по-европейски. Здесь отремонтировали приёмно-боксовое отделение. И не просто покрасили стены в коридоре, а обновили палаты, реконструировали инженерные сети. Теперь лечиться и работать здесь стало намного комфортней.

Перемены в инфекционном отделении областной деткой больницы заметны уже в приёмном покое. Сейчас он буквально сияет чистотой. Косметический ремонт провели здесь с душой и даже стены коридора теперь не казённого жёлто-коричневого цвета, а нежно-фисташкового. Кроме того, гораздо больше стала комната ожидания. «То что было здесь раньше - без содрогания и не вспомнишь, - говорит медсестра Ирина Малахова. - Теперь довольны и пациенты, и сотрудники».

- Комната ожидания была достаточно маленькая, а когда поступает много деток одновременно, то становилось очень неудобно, - рассказывает Ирина Малахова, медсестра инфекционного отделения ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница». - Диагнозы у всех разные и, соответственно, когда встречаются больные пневмонией и, например, с кишечной инфекцией, то это совсем некомфортно. А сейчас у нас есть два раздельных рабочих бокса. Мы можем развести  пациентов по диагнозу заболеваний.

Ежегодно инфекционный корпус принимает более 4 тысяч пациентов. До декабря прошлого года, именно тогда завершился ремонт, жалоб на состояние учреждения было много. Сейчас всё удобно и современно. Вложили в медучреждение 27 миллионов рублей.

Качество ремонта проверила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

- Есть лаборатория, есть всё необходимое. Диагностическое оборудование и оборудование для проведения лабораторных работ. Сегодня здесь все требования к инфекционным отделениям, инфекционным больницам  соблюдены, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Больница отвечает всем необходимым требованиям и работает в штатном режиме.

В детской «инфекционке» сделали не только ремонт коридоров, но и обновили лабораторию и другие кабинеты, а также поменяли инженерные системы. Автономная вентиляция теперь создаёт микроклимат и обеззараживает воздух в помещениях, что, учитывая профиль медицинского учреждения, очень важно.

- Здесь полностью заменены системы водоснабжения, теплоснабжения, электрика, - рассказывает Александр Капиносов, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница». – У нас смонтирован теплопункт, скажем так, очень умный, который работает с учётом температуры воздуха на улице. Я думаю, что на сто процентов  полностью модернизируем  и отремонтируем корпус уже в этом году.

В 2019 году будет ремонтироваться  боксовое отделение, где выявляют и лечат детей с инфекционной патологией, в том числе работают и с особо опасными возбудителями болезней. На эти работы будут выделено 38,5 миллиона рублей, а проект на них уже направили  в управление капитального строительства региона.

- Вспоминая, как выглядело здание больницы 15 лет назад, то это было, конечно, ужасное состояние, - отмечает Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Надо понимать, конечно, что это здание бывшего общежития, которое мы перестраивали все эти годы под лечебное учреждение. За пять лет мы приблизились к тому, что она превращается в настоящую больницу.

Но одна беда, общая для всех областных медучреждений, не обошла и «инфекционку» - в отделении не хватает врачей. Особенно ждут реаниматологов и инфекционистов. Но, уверены руководители, созданные условия для комфортной работы специалистов и региональный проект «Арктический доктор» способны решить и эту проблему.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Реалист
24.01.19 10:19
Мурманский депресняк. Больше писать не о чем.
Комментарий к новости:Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс
наташа
24.01.19 10:12
Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Комментарий к новости:Вопросы ЖКХ, состояния дорог и вывоза мусора – самые важные темы пресс-конференции главы администрации Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:35«Рамки закона». Тематическая программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Курортный роман». Художественный сериал (16+)
-PRO ДеньгиДекабрьские лидеры по росту цен в Мурманской области: свежие огурцы, моющие средства и авиабилеты-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 36 копеек, доллара – на 33 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 356 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика