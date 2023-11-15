Мурманская команда «Арктика» провела на домашнем стадионе две встречи против салехардского «Факела» и дважды проиграла
«Такие зрелищные по накалу матчи, безусловно, любят все ценители хоккея. Уверены, что никто из более чем 500 болельщиков на трибунах Ледового дворца не пожалел о походе на сегодняшний матч. Сожаление было только одно - победу праздновали гости столицы Заполярья», - так о первой встрече против «Факела» написали на своей странице в соцсети «ВК» представители заполярного клуба.
Игра получилась сложной, но как говорят, на равных. Нашим не хватило до ничьей всего одной шайбы. Счёт 7:6 в пользу гостей застыл на табло в конце матча.
А вот встреча во второй день совсем не задалась. Клуб из Салехарда вырвался вперёд и к своим воротам наших не подпускал. 0:4 – победа «Факела».
Теперь «Арктике» предстоит серия гостевых матчей в Череповце и Рыбинске, а в следующий раз мурманские хоккеисты сыграют дома 20 декабря.