Мурманская команда «Арктика» провела на домашнем стадионе две встречи против салехардского «Факела» и дважды проиграла

Теперь «Арктике» предстоит серия гостевых матчей в Череповце и Рыбинске, а в следующий раз мурманские хоккеисты сыграют дома 20 декабря.

«Такие зрелищные по накалу матчи, безусловно, любят все ценители хоккея. Уверены, что никто из более чем 500 болельщиков на трибунах Ледового дворца не пожалел о походе на сегодняшний матч. Сожаление было только одно - победу праздновали гости столицы Заполярья», - так о первой встрече против «Факела» написали на своей странице в соцсети «ВК» представители заполярного клуба.

Игра получилась сложной, но как говорят, на равных. Нашим не хватило до ничьей всего одной шайбы. Счёт 7:6 в пользу гостей застыл на табло в конце матча.

А вот встреча во второй день совсем не задалась. Клуб из Салехарда вырвался вперёд и к своим воротам наших не подпускал. 0:4 – победа «Факела».

Теперь «Арктике» предстоит серия гостевых матчей в Череповце и Рыбинске, а в следующий раз мурманские хоккеисты сыграют дома 20 декабря.