Мурманская команда «КСШОР-Арктика» стала победителем первенства Северо-Запада по хоккею

Финальные матчи проходили в Светлогорске против местного клуба «СКА-Светлогорец».

В первой игре «КСШОР-Арктика» вырвала победу в овертайме со счётом 4:3. Во втором поединке хоккеисты из Калининградской области взяли реванш за поражение, победив со счётом 7:3.

Решающей третью игру финальной серии наши выиграли 2:1.

«Теперь ребята из «КСШОР-Арктика» едут в Омск на «Финал Юниорской хоккейной лиги». Это большая честь и шанс показать, на что способен северный характер. Поздравляю команду и тренера Игоря Валентиновича Семёнова. Гордимся спортсменами и держим кулаки за следующие победы», - написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Андрей Чибис.