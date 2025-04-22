День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.25 19:30
Мурманская команда «КСШОР-Арктика» стала победителем первенства Северо-Запада по хоккею
Финальные матчи проходили в Светлогорске против местного клуба «СКА-Светлогорец».
В первой игре «КСШОР-Арктика» вырвала победу в овертайме со счётом 4:3. Во втором поединке хоккеисты из Калининградской области взяли реванш за поражение, победив со счётом 7:3.
Решающей третью игру финальной серии наши выиграли 2:1.
«Теперь ребята из «КСШОР-Арктика» едут в Омск на «Финал Юниорской хоккейной лиги». Это большая честь и шанс показать, на что способен северный характер. Поздравляю команду и тренера Игоря Валентиновича Семёнова. Гордимся спортсменами и держим кулаки за следующие победы», - написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Андрей Чибис.
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