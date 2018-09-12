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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.18 19:30

Мурманская команда по «Что? Где? Когда?» завоевала серебряные медали на Чемпионате мира и вошла в десятку лучших команд турнира

Игры проходили на острове Кипр в городе Лимасол. За победу боролись 40 команд из 11 стран мира. Сегодня «Норманны», именно так называется наша команда, встретились с представителями СМИ и рассказали о прошедшем чемпионате.

Среди сборных по игре «Что? Где? Когда?» команда «Норманны» без преувеличения самая сильная в регионе. Мурманских знатоков теперь узнают и за пределами нашей страны. В копилке достижений «Норманнов»  12 кубков губернатора Мурманской области, десять чемпионата городской администрации, бронза на мировом первенстве среди профессионалов. И это далеко не полный список наград.

Недавно интеллектуалы вернулись с мирового первенства, который проходил  на острове Кипр.  

- Наша команда выиграла серебряные медали в дисциплине «Брейн-ринг». В той самой дисциплине, где мы играем достаточно успешно уже не первый год, - рассказал Михаил Савченко,  капитан команды «Норманны». – В играх  «Что? Где? Когда?» мы попали в десятку, что для нашей команды, опять же, большой успех.

В ноябре наша команда отправится в Ереван, где примет участие в профессиональном турнире. Возможность отправиться туда мурманчане получили благодаря победе в международном интеллектуальном соревновании «Кубок Арктики», который проходит в столице Заполярья при поддержке городских властей.

- Администрация города Мурманска финансово поддержит в этих поездках команду «Норманны», - заверила Татьяна Печкарева, председатель комитета по соцподдержке, взаимодействию с общественными и организациями и делам молодёжи администрации г. Мурманска. - Потенциал у них есть, а результаты, которые мы видим, они нас очень радуют. Наша совместная работа популяризирует движение по развитию интеллектуальных игр в городе Мурманске и привлечению молодёжи к участию в этом движении.

Медали и кубок Чемпионата мира, который прошёл в Лимасоле, не главная награда для команды из столицы Заполярья. Популярная телекомпания предложила мурманчанам принять участие в съёмках международного интеллектуального проекта, который выйдет в эфир на одном из федеральных каналов.

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