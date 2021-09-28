Мурманская кондитер устроила необычную прощальную дегустацию в центре города

Мурманская кондитер Арзу решила переехать в другой город. Прощание с любимым краем она сделала по-настоящему сладким. На площади Пять Углов девушка раздавала свои фирменные угощения всем прохожим и снимала их реакции на видео.

От сладких трайфлов мурманчане были в восторге.