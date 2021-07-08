Мурманская «Лапландия» приняла участие в масштабном исследовании и приятно удивила гостей из Москвы

Со 2 по 10 июля команда Института образования Высшей школы экономики Москвы проводит в Заполярье исследования качества образования. Тема проекта «Университеты за Полярным кругом: высшее образование и наука в Мурманской области». Центр «Лапландия» принял в нём непосредственное участие.

Студентов ознакомили с организацией учебного процесса, рассказали о работающих объединениях, количестве воспитанников и их возрасте, стаже преподавателей, а также предоставили информацию о проектах и партнёрах. Помимо этого, московские гости побывали на экскурсии в детском технопарке «Кванториум-51».

«Лапландия» произвела на них очень хорошее впечатление. Команда отметила развитую инфраструктуру и оборудованные лаборатории. По словам студентов ВШЭ, такой хороший уровень не всегда можно встретить даже в московских образовательных учрежденных учреждениях.

Гости также успели посетить МАГУ и МГТУ. Результаты исследования будут опубликованы на странице лаборатории «Развитие университетов».