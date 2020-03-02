«Мурманская Маслёна 2020» поражает разнообразием и весельем

А у ТРЦ «Плазма» кукол-маслениц было много. Здесь проходил конкурс на лучшую масленицу. Информационным спонсором весёлого и вкусного мероприятия стал телеканал «Арктик-ТВ».

Маслёна-дворцовая, Маслёна-модница, Маслёна в лаптях, развивающая, художница – настоящее дефиле кукол. Такой креативный праздник-конкурс устроили в Мурманске, а компетентному жюри предстояло выбрать лучших авторов масленичного чучела.

Марина Шумейко, организатор конкурса «Мурманская Маслёна 2020»: «Мы пригласили специалистов, которые хорошо в этом разбираются: представители от ДК Кирова, второй из художественного музея. Критерии - соответствие тематике, оригинальность идеи, техническое воплощение, использование нестандартных материалов, техник, приёмов и приспособлений».

Маслёны щедро угощали посетителей оригинальными блинами, вкус, начинки и формы которых можно смело назвать произведениями кулинарного искусства.

Вера Скоробогатая, event-менеджер телеканала «Арктик-ТВ»: «За неделю напекли блинов, сходили друг к другу в гости, теперь нужно отметить уход зимы таким ярким гулянием. Посмотрите, участники фестиваля не испугались морозов в этот чудесный, весенний и солнечный день сделали такое интересное мероприятие».

Нужно отметить, что ни одна Маслёна, вопреки традиции в огне не пострадала. Чучела авторы забрали домой, чтобы обновленными в будущем году они приняли участие в следующем конкурсе.