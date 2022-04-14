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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.22 19:30

Мурманская медиашкола «Академия телевидения» выпустила группу риелторов

Теперь они умеют снимать и монтировать видео. Такой была тема курса. Эти умения сегодня необходимы в любом бизнесе, считают ученики «Академии».

Автор идеи обучить риелторов Мурманска видеосъёмке и монтажу – Лариса Елинова.  Именно она обратилась в медиашколу с такой задачей. Планы оказались амбициозными, но выполнимыми, и вскоре проект был запущен.

Лариса Елинова, руководитель риэлторского агентства, инициатор проекта «Агент 365»: «Агент 365» – это проект, объединяющий инструменты, которые работают 24 на 7. И я надеюсь, он станет магнитом для людей, которые работают с этими инструментами и занимаются продвижением объектов».

Проще говоря, видеоролики и презентации, которые создают риелторы с целью рекламы объектов недвижимости, работают сами на себя. В любое время суток человек может с ними ознакомиться и сделать вывод – подходит ли ему объект недвижимости и стоит ли его смотреть офлайн.

Юлия Андреева, руководитель риэлторского агентства: «Для меня было актуально научиться видеосъёмке, потому что таковы требования нашей профессии. Самое ценное – время. И благодаря навыкам я могу сэкономить время своё и клиентов».

Время – дорогой ресурс, а видеообзоры могут помочь его сократить – это понимают профессионалы в мире недвижимости. Возможно, поэтому среди слушателей первого курса оказались те специалисты, которые в профессии уже состоялись.

Лариса Елинова, руководитель риэлторского агентства, инициатор проекта «Агент 365»: «Я ожидала, что придут новички, которые быстро реагируют, но к моему удивлению, очень приятному, пришли люди, у которых не стоит вопрос, где брать клиентов, как работать. Я делаю вывод, что в нашей профессии развиваются люди, многогранные, которые готовы учиться новому».

На курсе использовали и телефоны, и профессиональную технику. Под руководством сотрудника телеканала.

Дмитрий Ероха, оператор: «Для практики нужен фотоаппарат и желание. А когда узнаешь информацию, это влияет на картину. Зная, как выставить свет, ты уже будешь по-другому ставить кадр».

Марина Трещалова, руководитель риэлторского агентства: «По крайней мере, сейчас, когда я фотографирую объекты, я фотографирую их правильно. Мне фотографии, которые мы делаем нравятся, поэтому получается более качественный контент».

«Академия телевидения» учит детей и взрослых по таким направлениям, как журналистика, видеосъёмка, блогерство и SMM, а также разрабатывает индивидуальные программы.

Подробности  можно найти в группе «Академии» в соцсети «ВКонтакте» и по телефону  75-31-31.

 

Комментарии

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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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