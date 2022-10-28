Мурманская модель и блогер Сандра Капшук снялась в клипе российского музыканта

Девушка предстает перед зрителем в лёгком женственном образе.

Глеб Калюжный, известный публике по сериалам «Улица», «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы» также развивается в музыкальной сфере. Недавно он выпустил песню «Не переживай», а сейчас снимает клип.

Героиней в нём стала мурманская модель и блогер Сандра Капшук.

Девушка предстает перед зрителем в лёгком женственном образе.

Видео с бекстейджа заполярная красавица поделилась на своей странице в соцсетях. Дата выхода клипа пока неизвестна.