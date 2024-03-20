Мурманская молодёжь активно меняет город в лучшую сторону

Северяне придумывают интересные проекты и внедряют в формирование городской среды. С идейными жителями областного центра встретился и глава администрации города Юрий Сердечкин.

Мурманские студенты, которые стали частью федерального проекта «Формирование городской среды» встретились с главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным и обсудили проекты благоустройства предложенных на голосование территорий. Более 400 ребят выступят волонтёрами, которые помогут мурманчанам отдать свой голос на сайте «Городская среда» за проекты и расскажут об обновлениях территорий на 13 объектах.

Опрос северян будет проходить до 13 апреля.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Ребята очень активные, а мы с радостью пользуемся возможностью подчерпнуть у них новые знания и новые видения, ведь города меняются для людей. Поэтому очень важно слышать именно позицию горожан. И сегодня одна из наших тем – это благоустройство нашего города, как сделать его комфортнее, удобнее, уютнее для людей».