Мурманская молодёжь приняла участие в акции «Сила в Правде»

Сегодня в пространстве «СОПКИ» (ул. Марата, 16) прошла встреча молодёжи с экипажем большого десантного корабля «Иван Грен», который участвует в акции Министерства обороны РФ «Сила в Правде» уже не первый год.

Большинство ребят, собравшихся в зале молодёжного пространства «СОПКИ», были на борту большого десантного корабля «Иван Грен», когда БДК заходил в Мурманск с патриотической акцией. В его трюмах разместились многочисленные экспонаты, способные впечатлить. Это и подбитая трофейная техника ВСУ, и плакаты современных художников, творчество которых цепляет своей глубиной.

Александра Калинина, ученица Кадетской школы Мурманска: «Я человек близкий к изобразительному искусству… Это работы военных художников студии имени Грекова».

Илья Алешин, студент МАУ: «Там была техника подбитая… Всем было интересно посмотреть, что, где и как находится».

Не секрет, что моряки Северного флота участвуют в специальной военной операции. Многим из них есть о чем рассказать, исходя из собственного опыта. Да, в этот раз школьники и студенты не увидят корабля с его экспонатами, но такие выступления наверняка произведут на них не менее сильное впечатление.

Анжела Кошельная, начальник Центра развития волонтёрского движения г. Мурманска: «Ребята сейчас, я думаю, послушают всё, а потом напишут письма участникам СВО».

Корабль «Иван Грен» с акцией «Сила в Правде» свой просветительский поход начал в Санкт-Петербурге в августе этого года. После БДК постил с выставкой несколько северных городов-портов, последним из которых стал Североморск.