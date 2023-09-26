Мурманская молодёжь приняла участие в акции «Сила в Правде»
Большинство ребят, собравшихся в зале молодёжного пространства «СОПКИ», были на борту большого десантного корабля «Иван Грен», когда БДК заходил в Мурманск с патриотической акцией. В его трюмах разместились многочисленные экспонаты, способные впечатлить. Это и подбитая трофейная техника ВСУ, и плакаты современных художников, творчество которых цепляет своей глубиной.
Александра Калинина, ученица Кадетской школы Мурманска: «Я человек близкий к изобразительному искусству… Это работы военных художников студии имени Грекова».
Илья Алешин, студент МАУ: «Там была техника подбитая… Всем было интересно посмотреть, что, где и как находится».
Не секрет, что моряки Северного флота участвуют в специальной военной операции. Многим из них есть о чем рассказать, исходя из собственного опыта. Да, в этот раз школьники и студенты не увидят корабля с его экспонатами, но такие выступления наверняка произведут на них не менее сильное впечатление.
Анжела Кошельная, начальник Центра развития волонтёрского движения г. Мурманска: «Ребята сейчас, я думаю, послушают всё, а потом напишут письма участникам СВО».
Корабль «Иван Грен» с акцией «Сила в Правде» свой просветительский поход начал в Санкт-Петербурге в августе этого года. После БДК постил с выставкой несколько северных городов-портов, последним из которых стал Североморск.