Мурманская молодёжь приняла участие в увлекательном городском квесте

Несмотря на то, что в столицу Заполярья пришло лето и многие из горожан отправляются в отпуска, это не влияет на количество событий, которые устраиваются для горожан. И сегодня сотрудники Центра креативного развития молодёжи организовали для юных жителей регионального центра увлекательный городской квест. Вместе с ребятами по маршруту пробежала и съемочная группа «Арктик-ТВ».

Центр креативного развития молодёжи входит в 11 молодёжных центров, которые, несмотря на все сложности, смогли сохраниться и продолжают успешно функционировать. В этом центре дети занимаются рисованием, лепкой и моделированием, пробуют свои силы в фотографировании, учатся ораторскому искусству и другим занятиям, которые способствуют развитию их творческих способностей.

Проведение городских квестов – отличная возможность познакомить молодое поколение с историей своего города и района. Сегодня организаторы выбрали для своего мероприятия Первомайский округ, именно там и находится Центр креативного развития молодёжи.

- Обычно подобные мероприятия проводятся где-то в центре и местах с городскими достопримечательностями, - рассказывает Марина Базылева, специалист Центра креативного развития молодёжи города Мурманска. - Мы хотели расширить немного границы и рассказать про Первомайский округ и узнать, насколько они его знают.

На улице Шабалина для ребят провели игру-квест, которая называется «ПроУлочки». В маршрутном листе были указаны точки, которые молодые горожане должны были посетить, и также им было дано 10 вопросов с двумя вариантами ответов. За них команды получали дополнительные баллы.

Что же касается перспектив дальнейшего развития, то организаторы надеются на то, что к их практике присоединятся и другие округа Мурманска.

- Очень хотелось бы, чтобы включились в подобные квесты и Октябрьский округ, и Ленинский округ и, действительно, молодёжь интересовалась историей своего любимого города, - заметил Леонид Мостовой, директор городского Дома молодёжи.

На протяжении всего квеста ребята проявляли небывалое упорство и огромную волю к победе.