Мурманская молодёжь проявляет социальную активность

Количество социально активной молодёжи увеличилось в три раза и это всего за 4 года. Чтобы отметить лучших из лучших, глава администрации города Мурманска пригласил ребят на торжественный новогодний банкет.

Приглашения получили 130 человек - студенты, активисты различных организаций, волонтёры и лучшие студенты города. Все ребята проявили себя в течение года, но и про учёбу, разумеется, не забывали.

За 4 года количество молодёжи, вовлечённой в активную социальную жизнь, в областном центре увеличилось почти в 3 раза. Таким образом, уже более 70% всех студентов так или иначе проявляют себя не только в учебе, но и в спорте, творческой и общественной деятельности. Во многом этому поспособствовало модернизация молодёжных центров и клубов, которая активно проводится с 2013 года.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев отметил, что утверждение о том, что лучшая молодёжь покидает город, не соответствует истине. Конечно, кто-то уезжает в другие города, но многие остаются и работают здесь, в столице Заполярья, вносят свой вклад в развитие города.

- Молодёжь у нас не только очень хорошая, но ещё и с активной жизненной позицией, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Они занимаются очень хорошими, правильными делами и за это мы из сегодня будем благодарит, будем награждать лучших из лучших. Хочется пожелать им успехов в новом году.

На торжественном банкете ребят наградили благодарностями и памятными подарками. Безусловно, участие в этом мероприятии - огромная честь для начинающих специалистов и активистов. А для остальных – стимул подключиться к социальной жизни города.