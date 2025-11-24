Семь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменовРЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсов
Мурманская молодёжь встретилась с легендами спорта

В рамках «Арктического диалога» олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Воробьева пообщались с активными северянами.

Александр Карелин – настоящая мировая легенда, по греко-римской борьбе он провёл 888 схваток. За спортивную карьеру трижды выигрывал олимпийское золото, девять раз становился чемпионом мира и 12 раз чемпионом Европы. За выдающиеся достижения в 1996 году Александр Александрович удостоен звания Героя Российской Федерации.

Сейчас Карелин часто проводит просветительские встречи с молодёжью. Его знаменитая манера с юмором рассказывать о своей жизни давно полюбилась всем участникам бесед.

- За 13 лет вы ни разу не проиграли. Я удивлена и восхищаюсь вами. Мне интересно, а как так получилось, что вас мотивировало?

Александр Карелин, Герой России, сенатор РФ, Олимпийский чемпион: «Жадность. Вы пробовали быть лучшей? С соседкой по парте сдаете экзамен, а у тебя на балл выше, приятно? Ты ничего плохого не сделал, не уязвил, не подстроил козни. Лучшим быть интересно. А представляете, когда ты лучший 888 раз!?

Его имя стало не только символом мужества и силы, но и активной жизненной позиции, ведь с 1999 года он занимал пост депутата Государственной Думы. А с 2020 года Александр Карелин избран сенатором от родной Новосибирской области.

На встрече в Мурманском медколледже Герой России поделился своими принципами, которые помогают ему в жизни.

Александр Карелин, Герой РФ, сенатор РФ, Олимпийский чемпион: «Начинайте с простых утверждений: распорядок дня, уважение, дисциплина. В таких случаях, когда у меня возникают сомнения, я всегда руководствуюсь утверждением уникального русского полководца Суворова, кому принадлежит чёткая рубленная фраза: «Дисциплина – мать любой победы».

Помимо законотворческой деятельности Карелин поддерживает детские спортшколы, проводит мастер-классы и лекции для студентов. Он всегда открыт для диалога.

В Мурманскую область спортсмен прибыл вместе с землячкой из Сибири, первой женщиной в России, завоевавшей олимпийское золото по вольной борьбе Натальей Воробьевой. На встрече спортсмены отметили, что их достижения принадлежат не только им, но и наставникам, которые готовили их к победам.

Наталья Воробьева, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, Олимпийский чемпион: «Когда я выходила на свой финальный поединок, ко мне подошёл наш главный тренер Юрий Аванесович Шахмурадов. Это наставник, профессор борьбы и нам посчастливилось, что он стал главным тренером сборной женской команды России. Подошёл он ко мне с таким настроем, ну, что, говорит, у тебя уже серебряная медаль есть, а хватит ли у тебя духа забрать золотую медаль? И, конечно, в 20 лет мне было очень страшно, но я вышла на ковёр, сделала что-то невозможное, забрала эту медаль, которая абсолютно изменила моё сознание, мою жизнь».

Встреча в рамках «Арктического диалога» была живой. Титулованные спортсмены много шутили, давали советы и делились личными историями. Гости из Сибири призвали всех верить в свои силы. Ведь любая большая победа состоит из маленьких выполненных задач.

