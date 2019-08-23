Мурманская молодёжная Лига КВН: может, поженятся; сделают конфетку; получат права

Мурманская молодёжная Лига КВН и их наставники после летних каникул снова собрались вместе. Задач у ребят много – впереди финал, изменился состав команд. Это открывает для юных КВНщиков новые перспективы.

В конце холодного заполярного лета жаркая пора всё-таки наступит. По крайней мере, для Мурманской молодёжной Лиги КВН. Уже в октябре командам предстоит пройти серьёзное испытание – финальную игру. Работы хватает, а времени на подготовку мало.

«В финале у нас будет три опытные команды. Они уже готовятся. Есть у нас команда «Гараж 55», которая в гараже собирается и там готовятся к выступлениям, - рассказывает Денис Шалабанов, редактор Мурманской молодёжной Лиги КВН. - У нас есть и выпускники, которые помогают молодым командам. Ребята, которые 2-3 года назад играли, уже находятся в составе Мурманской официальной Лиге, они помогают молодым командам».

Бороться в финале будут и команды Мурманской кадетской школы, Мурманского Нахимовского военного училища, команды «Овсянка», «Полярный Флекс» и экстравагантная «БАБСЛЕЙ» из МАГУ. Кстати, у них за лето произошли большие перемены. «Это женская команда, перспективы у них всегда самые радужные, - считает Денис Шалабанов, руководитель Мурманской молодёжной Лиги КВН. - У них появилось много новых ребят, потому что девушки красивые, они обрастают поклонниками. Эти ребята вместе с ними начинают готовить выступление на КВН. Уже 15 человек. У них есть женский юмор, есть мужской юмор, все у них будет хорошо, может, поженятся все».

Ребята активно готовятся. Хорошо отдохнув летом, вновь засучили рукава. Шутки пишут сами. Источник вдохновения, как правило, сама жизнь.

«Настрой у нас боевой. Мы хотим пройти полуфинал, - делится своими надеждами Арина Исраелян, участник команды КВН «Сверхразум». - Много планов, как нам максимально удивить зрителя, чтобы он радовался всё больше и больше. Летом мы отдыхали, набирались сил, чтобы начинать писать новый юмор. Как правило, что-то в отпуске происходит, из этого можно сделать конфетку».

Отдохнуть за пределами Мурманска удалось не всем, но те, кому выпало радоваться редкому для летних месяцев северному солнышку, времени даром не теряли. Осваивали новые умения - и всё ради КВН.

«Пока летний период, заканчиваю автошколу, - рассказывает Артём Кириллов, участник команды КВН «Сверхразум». – Делаю это для того, чтобы помогать команде, чтобы была машина. Чтобы привезти реквизит, подвезти команду. Курьёзных случаев было много за рулем. Ты в процессе обучения, на тебя начинает кричать инструктор, ещё кто-нибудь, если у тебя есть пассажиры. Если мы всё-таки решим, мы покажем это на сцене 21 сентября в «Кировке».

В этом году Мурманскому клубу весёлых и находчивых исполняется 20 лет. Молодёжную лигу называют фундаментом движения. Последние годы наш регион представлен в Высшей Лиге КВН Александра Маслякова-старшего. А этим летом команда Снежногорска стала обладателем одной из главных наград - «Большого КиВиНа в золотом».