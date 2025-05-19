Мурманская молодёжная лига КВН завершила сезон

В финал прошли 6 команд, которые боролись за чемпионство, но победитель был только один.

Попасть в финал молодёжки КВН мечтали все участники, но сделать это удалось лишь 6 командам. Готовились ребята серьёзно и выдавали со сцены только лучшие шутки. Однако, одна из выбывших команд тоже нашла способ выступить. Ребята из «Абсурда» сделали это вне зачёта. Молодые квнщики сейчас готовятся к взрослой – официальной лиге.

Милана Абрамова, участник команды КВН «Абсурд»: «Чтобы проверить материал. В принципе нравится, заряжаемся энергией».

Дмитрий Николенко, участник команды КВН «Абсурд»: «В принципе, хотели в финале поиграть. Хоть как-то поучаствовать».

Для многих КВНщиков молодёжная лига – это начало пути в юморе. Дальше некоторые команды, как «Абсурд», начинают играть в официальной лиге и растут.

Денис Шалабанов, руководитель Мурманской молодёжной лиги КВН: «Некоторые команды начинают свой путь с 6-7 класса. У нас Нахимовское училище - уже поколение ребят. Они с 5 класса до 11-го команда отыграла. И сейчас вторая команда такая же - с 5-6 класса пошла играть. Кадеты уже четыре поколение играют. Кто-то переходит в следующую команду, кто-то выпускается. «Шпана» из Снежногорска уже четвёртый год играет, выпускники уже. Кто-то дальше разъезжаются, это всегда печально, когда заканчивают, но это нормально. Мы готовы принимать их во взрослой лиге».

По итогу финальной игры, которая включала в себя два конкурса: приветствие и ситуацию, победителями сезона стали новички – команда «Синергия». Стоит ли говорить, что слезы радости они не могли сдержать на сцене.

София Павличенко, участник команды КВН «Синергия»: «В чём секрет успеха? Его нет».

Камила Чиркова, участник команды КВН «Синергия»: «В актуальных шутках. Верьте в свой материал и всё будет хорошо».

Ребята признаются, что за время выступлений они очень сдружились, будут играть дальше также хорошо. Кстати, увидеть их и некоторые другие команды уже можно в Мурманлиге КВН, ¼ финала которой состоится совсем скоро, 6 июня.