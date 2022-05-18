Мурманская мозаика» - ярмарка на все вкусы

На Кольском проспекте, 51 открылась ярмарка «Мурманская мозаика». Она приурочена к началу летнего дачного сезона. Как всегда здесь представляют свои товары представители из разных регионов России и зарубежья.

На традиционной ярмарке «Мурманская мозаика» представлены все группы товаров - колбасная продукция из разных регионов России и Беларуси. Морепродукты от производителей Мурманска и Камчатки. Огромный ассортимент сладостей и молочных продуктов. Душистый мёд и разнообразие сыров. Костромские сыровары представили крафтовые сорта, некоторые из них впервые в Заполярье. Также большой выбор непродовольственных товаров. Например, сумок и зонтов.

Алексей Копырин, предприниматель: «Основной посыл такой: чтобы все было лёгким, удобным и надёжным. В нашем современном мире, когда много всякого разного товара, я вам определенные маячки даю, куда надо прибиваться. И складные сумки для путешествий, лёгкие неломающиеся зонты, что чрезвычайно важно, красивая удобная и надёжная».

Помимо этого, на «Мурманской мозаике» можно приобрести платки, украшения, аксессуары. Одежду для всей семьи, включая детские вещи. Серьёзный акцент сделан на товары для дачи. Здесь можно купить садовые инструменты, рассаду, саженцы и удобрения. Такие товары есть у представителей Полярной опытной станции.

Ирина Михайлова, директор ПОСВИР им. Н.И. Вавилова: «Мы представляем продукцию изученную. Ни один год изучаем у себя на станции, а потом только предлагаем населению. Поэтому рассада всегда пользуется спросом и всегда востребована северянами. Сейчас пользуется популярностью рассада томатов, огурцов, кабачков. Все хотят вырастить овощную свежую продукцию у себя на участках».

Приобрести необходимые и качественные товары для дома и дачи можно на ярмарке «Мурманская мозаика» с 18 по 22 мая. Она расположена в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольском, 51.

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