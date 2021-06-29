Мурманская «Научка» поучаствует в выборе лучшего автора «Премии читателя»

Это первая в российском библиотечном сообществе литературная награда, которая была учреждена государственной библиотекой для молодёжи ещё в 2015 году.

Премия вручается автору лучшей русскоязычной книги за прошедший год в номинациях «Художественная проза» и «Документальная проза».

По версии молодых читателей библиотек, лучшей книгой 2020 года стал роман прозаика и кинодраматурга Андрея Рубанова «Финист — ясный сокол».

В этом году книжная награда получила федеральный статус – партнёрами проекта стали 23 библиотеки страны, в том числе мурманская «Научка». В качестве региональных экспертов выступят участники библиотечного клуба любителей книг «Переплет». До конца года они познакомятся со всеми произведениями из шорт-листа «Премии читатель» и дадут свою независимую оценку.