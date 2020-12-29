Андрей Чибис встретился с близкими погибших членов экипажа «Онеги»29 декабря в Мурманской области объявлено днём траура по погибшим морякам «Онеги»
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Мурманская область - флагман арктической повестки

А для развития региона необходимо остановить отток населения, развивать городскую среду и привлекать сюда инвестиции. Об этом говорили на заседании правительства Мурманской области.

Заседание правительства Мурманской области началось с минуты молчания. Так чиновники почтили память погибших членов экипажа «Онеги». Судно перевернулось в Баренцевом море неподалёку от Новой Земли. Спасти удалось лишь двух членов экипажа из 19. Один человек погиб, остальных до сих пор продолжают искать спасатели.

Большая часть пропавших моряков - мурманчане. Губернатор Мурманской области объявил в Кольском Заполярье траур. Флаги над зданием правительства приспустили. Также Андрей Чибис подписал постановление о компенсации семьям погибших и пострадавших моряков.

Это заседание правительства стало в 2020 году заключительным. Руководители министерств доложили об итогах года и планах на следующий. В приоритете - приостановка оттока населения, повышение качества жизни в регионе и повышение инвестиционной привлекательности. Единый План реализации основ госполитики и стратегии развития Арктической зоны предусматривает финансирование в сумме 19,5 миллиарда рублей до 2024 года. Из них 13 миллиардов будет использовано для создания новых производств. Также предусмотрены деньги на благоустройство гарнизонов и ЗАТО.

В 2021 году планируется поддержать оленеводство на территории Заполярья. Сейчас в Мурманской области различные фермерские хозяйства и совхозы содержат более 58 тысяч оленей. Уследить за таким количеством животных непросто. Да и квалифицированных кадров в отрасли не хватает. Возникают проблемы и с реализацией оленины после убойных кампаний. В итоге доходы хозяйств падают, заниматься оленеводством становится невыгодно.

Для выхода из сложившейся ситуации правительство предлагает перевести функцию по контролю за перемещением оленей на электронные рельсы. Для этого оленей необходимо чипировать. Ну, а недостаток оборота оленины возместить закупками продукции в детские сады и школы региона. При этом часть стоимости мяса оленя образовательным учреждениям предлагается компенсировать из бюджета. Таким образом, уверены в правительстве, удастся поддержать оленеводов, а заодно и разнообразить меню у детей в школах и детских садах.

Комментарии

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