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Мурманская область - Полярный Голливуд

Мурманская область - Полярный Голливуд

Удивительная природа Мурманской области всегда привлекала творческих людей. На Кольском полуострове в разные времена было снято немало фильмов. В нашем следующем сюжете мы расскажем о том, какие картины, снятые на Севере, пополнили копилку мирового кинематографа.

Мурманская область - уникальное место. Здесь и море, и горы, и бесконечная тундра. Чего только стоит полярная ночь  с северным сиянием и незаходящее за горизонт солнце летом. Неудивительно, что  в нашем регионе были созданы более ста кинолент. Одна из самых известных - сказка «Морозко», съёмки этой киноленты проходили недалеко от Оленегорска.

В Хибинах кино снимали с 1930-х годов. Именно тогда наш край стали называть «Полярным Голливудом». В основном неповторимая «натура» северного региона служила для передачи сюжетов сторонних, с ним никак не связанных. Но снимались здесь и киноленты, местом действия которых стали сами Хибины и люди, которые покоряли ледяную тундру и горы. Одной из таких картин стал фильм «Лавина», посвященный первопроходцам Хибин.

Киноистория нашего края продолжается и в наши дни. Предлагаем краткий обзор кинофильмов, работа над которыми полностью или частично проходила в городах Кировске и Апатиты.

Социальная драма «Левиафан» Андрея Звягинцева, съёмки которой проходили в Териберке, у многих осталась в памяти. Картина удостоилась второй по значению после «Оскара» голливудской кинопремии «Золотого глобуса» и прославила небольшое село, расположенное на берегу Баренцева моря.

Наш край  часто становился основой для фильмов, где был необходима атмосфера северного региона, но сюжеты в картинах разворачивались сторонние, никак не связанные с Мурманской областью. Один из таких ярких примеров стал сериал «Адаптация», который снимали эпизодами в Мурманске, Коле, Оленегорске. На выходе кинолента повествовала об агенте ЦРУ, который приехал в Ноябрьск – город, расположенный в Ямало-Ненецком округе.

В разные времена Мурманская область становилась плацдармом для творческих воплощений задумок иностранных режиссёров, например, сцена из фильма  «Скандинавский форсаж» снималась на железнодорожном вокзале областного центра.

Сколько в Заполярье регулярно создаётся  короткометражных и документальных фильмов и вовсе не перечесть, поэтому Кольский край по праву можно считать Полярным Голливудом. 

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