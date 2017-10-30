Мурманская область - в числе лидеров рейтинга энергоэффективности субъектов России

В рейтинге Минэнерго России по итогам 2016 года Мурманская область второй год подряд занимает первое место. Речь идёт о субъектах среднего уровня бюджетной обеспеченности, к которому относится 43 региона.

Среди регионов высшего уровня бюджетной обеспеченности лидирует Санкт-Петербург. В целом по Российской Федерации Мурманская область занимает шестое место, опередив значительную часть регионов высшего уровня.

При составлении рейтинга эксперты использовали несколько ключевых факторов, в том числе - энергоэффективность освещения в уличном и дорожном хозяйстве, а также электроснабжения в бюджетном секторе.